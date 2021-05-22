لا تتناول بروتوكول العلاج من نفسك|أستاذ أوبئة يكشف سبب ظهور الفطر الأسود

كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، تفاصيل علاقة فيروس كورونا بالفطر الأسود.

وقال عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، والمذاع على فضائية "dmc"، :"مرض الفطر الأسود مرض انتهازي ويعتبر نادرا يصيب الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة وليس له علاقة بفيروس كورونا.

ونوه إلي أن الفطر الأسود يظهر مع تناول البروتوكول الخطأ لكورونا وخصوصا الاستخدام المفرط في الكورتيزون، مؤكدا أنه لا يجب على أي شخص تناول بروتوكول العلاج من نفسه لأن الجرعات محددة من وزارة الصحة.

وأشار إلي أنه لا يمكن أن يصاب شخص بالفطر الأسود وًهو خارج المستشفى لأنه يظهر في حالة تناول جرعات كبيرة من الكورتيزون أو عدم نظافة غرفة الرعاية المركزة.