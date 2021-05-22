لسوء الحظ نواجه الأهلي.. تصريح مفاجئ من مدرب صن داونز.. شاهد

أكد مانكوبا مانجكيثي المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي بأنه يثق في مستوى فريقه وقدرته على تجاوز ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكن مشكلته أنه واجه الأهلي 3 مرات متتالية في ربع النهائي.

وقال مانجكيثي خلال تصريحاته بعد الخروج أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا :"إذا تذكرت لقد لعبنا أمام الأهلي الآن 3 مرات على التوالي، وهذا دليل أن هناك فريقا واحدا فقط نعاني من أجل العبور منه، لقد تجاوزنا الأهلي في المرة الأولى ثم خسرنا أمام الوداد".

وتابع :"الأمر يعد صعبًا بعض الشيء لكن هذا الشيء نتعلم منه، نحن بالفعل بين أفضل 8 أندية، وقريبون للغاية من أفضل 4 أندية، لكن لسوء الحظ نلعب أمام الفريق المرشح للنهائي".

وأضاف :"في هذا البطولة عندما يفوز علينا الوداد يتمكن من الوصول للنهائي ويحقق البطولة، وعندما يفوز علينا الأهلي يتأهل للنهائي ويفوز، لذا فنحن ننافس في مستوى يحتاج إلى دفعة من أجل الوصول لربع النهائي".

واختتم قائلًا :"كل الحقائق تقول إننا قريبون للغاية من بلوغ نصف النهائي، لكن لسوء الحظ دائمًا أننا نواجه في ربع النهائي المنافس الذي يفوز بالبطولة".