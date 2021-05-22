محافظ شمال سيناء: نتعامل مع زيادة الاحتياجات اليومية من الغذاء لمواطني غزة

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنها ليست المرة الأولى بل الرابعة التى تتولى فيها محافظة شمال سيناء الأمور عندما تحدث هجمات من قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



أضاف "شوشة" خلال لقائه مع الإعلامى" محمد على خير" فى برنامج "المصرى افندى" المذاع على قناة "المحور"، أن محافظة شمال سيناء لم تستعد بمفردها ولكن شاركها فى ذلك الوزارات المعنية و على رأسها وزارة الصحة و السكان و مرفق الإسعاف.



أوضح" محافظ شمال سيناء"، أن وزارة الصحة و السكان أرسلت إلى المعبر ٤٦ طبيبا فى جميع التخصصات المختلفة إضافة الى ٥٠ عربة إسعاف لنقل الجرحى والمصابين سواء إلى مدن القناة أو القاهرة.

وتابع:" أن محافظة شمال سيناء تتعامل مع زيادة الاحتياجات اليومية من المواد الغذائية للمواطن فى قطاع غزة، مضيفآ أن الاسعار لم تتأثر بزيادة الطلب".

