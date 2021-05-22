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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من تطوير نادي الهجن يوليو 2021

جانب من الجوله
جانب من الجوله

وجهت نائبة محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، اليوم السبت، بضرورة الانتهاء من تطوير نادي الهجن بقرية بغداد بمركز باريس في شهر يوليو المقبل.

أكدت حنان، خلال زيارتها لمركز باريس، أن تطوير نادي الهجن والفروسية يشمل تطوير مضمار السباق على مساحة ٤٣٠٠ متر٢ ومبني إداري وقاعة اجتماعات وقاعة كبار الزوار و٣ منصات رئيسية وفرعية.

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كما تفقدت نائب المحافظ، مكتبة الطفل والأسرة بمدينة باريس، وأشادت بتصميم المكتبة على الطراز البيئي، موجهةَ بتعميم التصميم على المكتبات الجاري والمزمع إنشاؤها على مستوى المحافظة للحفاظ على التراث البيئي الواحاتي.

كما أشارت حنان، إلى ضرورة تفعيل دور المكتبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

من ناحية اخري أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ مزرعة للنخيل والأشجار المثمرة بقرية ناصر التابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة على مساحة ٢ فدان لصالح الأطفال الأيتام.

ووجهت نائبة محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، خلال تفقدها للقرية اليوم السبت، بتوصيل شبكات الري الحديث والمطور للمزرعة، كما التقت بأهالي القرية واستمتعت إلى مطالبهم، ووجهت بدراسة توصيل الخطوط الرئيسية للصرف الصحي بالقرية وبحث إدراج المشروع بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

كما تفقدت حنان، مشروع استثمار زراعي لإنتاج "المورينجا" وشتلات الأشجار المثمرة المقام على مساحة ٦٨ فدان والذي يوفر شتلات أشجار زينة ومصدات رياح وتين شوكي بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

من جانب اخر بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في خطة تطوير منظومة الإنارة بالقرى والمدينة من خلال تغيير كشافات الصوديوم عالية الاستهلاك بكشافات ليد موفرة الاستهلاك للطاقة بإجمالي 4000 كشاف ليد.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة اليوم السبت، إنه جرى تركيب كشافات ليد بالمدينة وضواحيها وقراها بواقع 3000 كشاف ليد، فيما تواصل الوحدة المحلية إحلال وتجديد وتطوير منظومة الإنارة العامة بتغيير كشافات الإضاءة الليلية "كشافات الصوديوم" بكشافات ليد فائقة الإضاءة جديدة بالميادين والشوارع الرئيسية والطرق السريعة، في إطار خطة المركز لإحلال وتجديد الكشافات القديمة بأخرى موفرة ذات مظهر حضاري، حيث جاري توريد 1000 كشاف ليد إضافية لاستكمال أعمال الإنارة بالمناطق النائية والبعيدة سواء بالمدينة أو القرى.

الوادي الجد نادي الهجن نائب المحافظ مركز باريس تطوير قرية بغداد

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