طارق يحيى: الزمالك ليس طرفا في خلاف الأهلي واتحاد الكرة

قال طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ، إن النادي تلقي خطابا رسميا يفيد بأحقية اللاعبين المشاركة في المباريات.

وأضاف طارق يحيي في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس”، أن نادي الزمالك ليس طرفا في خلاف النادي الأهلي واتحاد الكرة .

وتابع: طبقنا اللوائح ومشاركة اللاعبين قانونيا وفقا لخطاب اتحاد الكرة المصري .

وأكد طارق يحيي أن قطاع الناشئين بنادي الزمالك تمكن من تحقيق 5 بطولات

وأشار طارق يحيى إلي وجود عناصر مميزة داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك والتي تساهم في توفير بعض العناصر للفريق الأول.