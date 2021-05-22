طارق يحيى: الزمالك ليس طرفا في خلاف الأهلي واتحاد الكرة
قال طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ، إن النادي تلقي خطابا رسميا يفيد بأحقية اللاعبين المشاركة في المباريات.
وأضاف طارق يحيي في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس”، أن نادي الزمالك ليس طرفا في خلاف النادي الأهلي واتحاد الكرة .
وتابع: طبقنا اللوائح ومشاركة اللاعبين قانونيا وفقا لخطاب اتحاد الكرة المصري .
وأكد طارق يحيي أن قطاع الناشئين بنادي الزمالك تمكن من تحقيق 5 بطولات
وأشار طارق يحيى إلي وجود عناصر مميزة داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك والتي تساهم في توفير بعض العناصر للفريق الأول.