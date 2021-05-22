تريند × خبر.. الجماهير تدعم الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال..وشريف منير يحفز ذوي الهمم

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سواريز يتصدر تويتر بعد تتويج أتليتكو مدريد بالليجا الإسبانية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ريال_مدرب#سواريز بلقب الليجا الإسبانية مع فريقة أتليتكو مدريد



للصبر حدود.. تركي آل الشيخ يحذر لاعبي ألميريا الإسباني

مازح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مالك نادي ألميريا الإسباني، لاعبي فريقه مهددهم بنزول الملعب للعب معهم.





شريف منير يدعم أصحاب الهمم



شارك الفنان شريف منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام في حملة " سوا " لدعم أصحاب الهمم وحقهم في المجتمع المدني



العاشرة ممكن ..الجماهير تدعم الأهلي بعد الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا



تصدر هاشتاج #العاشرة_ممكن قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصير تويتر دعما للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد الصعود لنصف النهائي للبطولة على حساب فريق صن داونز