برج الحمل ابتعد عن الغرور.. تاثيره تراجع زوحل على باقي الأبراج

حركة الأبراج

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن اليوم يتراجع كوكب زحل عن برج الدلو ليؤثر إلى باقي الأبراج بالتالي.



لتراجع زحل في برج الدلو تاثير على كافة مواليد الابراج , فيما يلي ابرز هذا التاثيرات



برج الحمل

بهذه الفترة اي فترة تراجع كوكب زحل يجب عليك ان تبتعد عن الغرور وان تكون اكثر تواضعا وان تحاول تجتهد اكثر لتصل الى كل ما انت تريد وربما يكون هناك تاثير مالي على مواليد برج الحمل وربما يكون هناك تراجع للارباح . حتى ان الصدقات او العلاقات الاجتماعية لمولود برج الحمل تتراجع خلال هذه الفترة.

برج الثور



خلال فترة تراجع كوكب زحل ربما مولود برج الثور يغير عمله او يفكر فى ترتيب اعماله وسوف يحاول مولود هذا البرج خلق عمل خاص به مولود برج الثور سيعرف خلال هذه الفترة ما للمال من أهمية لرفع مستوى معيشته .

برج الجوزاء



خلال فترة تراجع كوكب زحل ربما يكون مولود الجوزاء يشعر بتراجع الحظوظ ربما على صعيد الهجرة او السفر البعيد رغم انو مولود هذا البرج سيفكر في امور عديدة وربما يكون تائه او عدم وجود فكرة الى اين تريد الوصول خلال هذه الفترة كما ينصحك الفلك عزيزي الجوزاء عدم الدخول فى قضايا قضائية.

برج السرطان



خلال فترة تراجع كوكب زحل مولود برج السرطان ينصك الفلك تجنب الخلافات مع المحيط العائلي ونصحك الفلك بتقبل التغيير في الحياة والابتعاد عن العناد ... ربما برج السرطان خلال فترة التراجع يصدمك اقرب الاشخاص وربما علاقة تنتهي او علاقة انتهت تعود لتظهر علي السطح خلال هذه الفترة الفترة تكون سلبية ربما تاثر علي نفسية مواليد السرطان حاولو ان تتجنبو هذه الفترة بقوتكم الداخلية.

برج الاسد



خلال فترة التراجع ربما تقل الحظوظ لمواليد برج الاسد على صعيد الشركات المهنية او العاطفية مولود برج الاسد قد يراجع خلال هذه الفترة علاقاته سواء اذا كان مرتبط او فقط علاقة حب ... خلال هذه الفترة قد يظهر اعداء لمواليد برج الاسد يحاولون ايقاف تقدمك وقد تعود علاقة من الماضي للظهور من جديد ...برج الاسد خلال هذه الفترة ربما ينفصل عن الشريك واذا استرمت العلاقة فانها علاقة قوية ربما تكون هناك مسؤوليات كيرة لمولود الاسد وربما يفكر الاسد بتغيير الأهداف بحياته.

برج العذراء



خلال فترة التراجع يجب على مواليد العذراء الاهتمام بصحته سواء الجسدي او النفسي كما ان العذراء قد يظهر لهم اعداء او بعض العراقيل كما ان المسؤوليات تكون كبيرة جدا خلال فترة التراجع والعذراء يجب عليه ان يكون بعيد كل البعد عن التسرع او العصبية حتى ينجح وحاول تقييم عملك وطريقة اهتمامك بصحتك.

برج الميزان



خلال فترة التراجع ربما تتراجع الحظوظ على صعيد الحب او العلاقة او ربما يكون هناك انتهاء لعلاقة حب او ربما يعود حب اليكم من الماضي ...واذا كنت مرتبط فانك تعيد التفكير بامورك الزوجية العادل والمتسامح وحبه للتواصل الاجتماعي سيمنحه زحل القدرة على تحمل المسؤولية الاجتماعية والنجاح في تنظيم أموره.

برج العقرب



خلال فترة التراجع ربما يكون هناك تفكير في بيع بيت او ربما تغير البيت او ديكور البيت عموما خلال هذه الفترة قد يشعر مولود العقرب بعدم الرضي عن النفس او عدم السعادة ويجب عليك بذل مجهود لتغيير هذا الشعور المسيطر عليك.



برج القوس



خلال تراجع كوكب زحل عليك ربما قد يادي الىتغيير الي الاحسن خاصتا اذا مولود برج القوس استغل هذه الفترة خير استغلال من خلال الابتعاد عن العصبية التى تميزه وكذالك التسرع فى اتخاد القرارات ينصحكم الفلك الى الاستماع الى نصائح المقربين ربما تكون أكثر حكمة.



برج الجدي



خلال تراجع كوكب زحل يا عززي برج الجدي ربما خلال هذه الفترة تجد مشقة فى كسب المال او يجب عليك بذل مجهودات كبري حتى تحقق ارباح مالية خلال هذه الفترة يزيد شعورك دائم بالخوف من الفاقة والعوز يدفعه للعمل اكثر.

برج الدلو



خلال فترة تراجع كوكب زحل هي فترة جيدة الى اعادة ترتيب الحياة وكذالك اعادة ترتيب الاولويات فى حياتنا مولود برج الدلو ستكون فترة جيدة لتراجع او الانطواء او ربما الدخول فى وحدانية وينصحكم الفلك خلال هذه الفترة بعدم الاعتماد على الحظ وانما على التفكير والتخطيط

برج الحوت



خلال فترة تراجع زحل ربما مولود الحوت قد ينتهي من امور قد ازعجته فى الماضي وقد يزيد بالروحانيات والتامل والامور الخاصة بموراء الطبيعة وخلال هذه الفترة الحاسة السادسة تزداد لمواليد برج الحوت فهذه الفترة سيكون فيها تردد لكن تواجد المشتري فى برجك خلال الشهر الاول من التراجع يخفف من هذا التاثيرالسلبي.