طارق قنديل: لاعبو الأهلي رجال ..وموسيماني رد على جماهير صن داونز بالملعب

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن لاعبي الفريق كانوا رجالا وتحملوا الظروف الصعبة.

وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : الأهلي بادر بالتسجيل وقدم أداء فنيا مميزا، كما أن وجود الخطيب كرئيس للبعثة يضيف دائما للفريق".

وأكمل: "موسيماني شخص محترف وقيادي ورده على جماهير صن داونز جاء بالملعب".

وأتم: "ندخل الفقاعة الطبية في قطر قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي".

