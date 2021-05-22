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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اغتصاب مريضة كورونا

موظفون بمستشفى خاص يغتصبون مريضة كورونا قبل وفاتها بالهند..  تفاصيل

اغتصاب مريضة كورونا
اغتصاب مريضة كورونا في الهند

ذكرت تقارير أن مريضة بفيروس كورونا تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل ثلاثة موظفين في مستشفى خاص في الهند قبل وفاتها.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت المرأة البالغة من العمر 45 عامًا تعالج من فيروس كورونا في من الوحدات  صحية خاصة في ولاية بيهار الهندية ، عندما اغتصبها ثلاثة موظفين في المستشفى في 16 مايو ، وفقًا لابنة الضحية.

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 وتوفيت الضحية ، التي وضعت على  جهاز التنفس الصناعي في المستشفى بعد دخولها في 15 مايو ، في وقت لاحق في 19 مايو.

 ادعت ابنتها الآن أن الأطباء في المستشفى قاموا بتخدير والدتها في محاولة لإبقائها هادئة بشأن الاعتداء الجنسي.

وقالت ابنة الضحية إنها تحدثت إلى الجناح النسائي لحزب جان أديكار ، وهو حزب سياسي في ولاية بيهار ، بشأن الاعتداء الجنسي على والدتها.

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