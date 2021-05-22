سقوط جرحى إثر اعتداء الاحتلال على المحتجين في الشيخ جراح.. وحملة اعتقالات بالقدس

واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، السبت، انتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث اعتدوا على المشاركين في مسيرة مطالبة بفك الحصار عن الشيخ جراح، كما تم اعتقال عدد من الفلسطينيين في القدس والضفة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع 4 إصابات في حي الشيخ جراح، بينها إصابة بقنبلة صوت، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشارها على مداخل حي الشيخ جراح، ومنعت المواطنين من الوصول إلى البيوت المحاصرة، والمهدد أصحابها بالتهجير القسري لصالح المستوطنين.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين في مسيرة نظمت أمام المدخل الغربي لحي الشيخ جراح من مدينة القدس المحتلة، للمطالبة بوضع حد لاستفزازات المستوطنين، ورفع الحصار المتواصل على الحي منذ 14 يوما.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، 9 مواطنين من مدينة القدس المحتلة.

ونقلت الوكالة، عن شهود عيان، قولهم: إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد أكرم الباسطي، وأحمد الباسطي، وإيهاب الباسطي، وتامر الباسطي من البلدة القديمة، وأشرف عبيد من العيسوية، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

كما اعتقل الاحتلال 4 شبان قرب المسجد الأقصى المبارك، عرف منهم: سفيان النتشة، وحمزة الرجبي.

وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، إغلاق طريق قرية دير نظام شمال مدينة رام الله بعد أن قام المواطنون بفتحها.