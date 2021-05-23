نشرة أخبار العالم.. إشادات متواصلة بالوساطة المصرية لترتيب هدنة غزة.. النواب اللبناني يصادق على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة

شهدت الساحة العالمية والإقليمية خلال الساعات القليلة الماضية، تطورات عدة تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

وول ستريت جورنال: تدخل مصر لوقف إطلاق النار في غزة قد يوثق العلاقات مع إدارة "بايدن"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مصر لعبت دورا مركزيا وحاسما في التوسط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في تطور يأمل المسؤولون من خلاله أن يؤدي إلى توثيق العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والقاهرة.

وقالت الصحيفة، إنه قبل ساعات من بيان إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين الصادر يوم الخميس، أجرى بايدن أول اتصال هاتفي بالرئيس عبد الفتاح السيسي حيث ناقشا جهود تهدئة الصراع الأعنف منذ سنوات.

وأشارت في تقريرها، إلى أن الرئيس بايدن أعرب خلال خطابه في البيت الأبيض، عن خالص امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورا حاسما لحل تلك الأزمة دبلوماسيا، موضحة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيجري زيارة للمنطقة.

ونقلت عن مسؤولين غربيين ومصريين، إن المسؤولين في واشنطن والقاهرة كانوا على تواصل مستمر خلال الأسبوع الماضي على أمل أن تنجح مصر في إقناع أطراف الصراع بالتوصل لهدنة لوقف إطلاق النار في غزة.

هدنة غزة.. دويتشه فيله: مصر نجحت فيما أخفقت فيه قوى العالم الكبرى

أفلحت وساطة مصرية فعالة في ترتيب وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتزم الطرفان بالهدنة منذ موعد سريانها عند الساعة الثانية صباح الجمعة بتوقيت القدس، فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال وفدين أمنيين إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.

وذكرت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية أن ترتيب وقف إطلاق النار في غزة نجاح مصري فيما فشلت فيه قوى العالم الكبرى والمنظمات الدولية، إذ لم تسفر وساطات وضغوط الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن إقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بقبول التهدئة.

وزير الخارجية الإسرائيلي: نشكر مصر على التزامها بتحقيق السلام والاستقرار

نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها إنه أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية سامح شكري.

وكتب أشكينازي في تغريدته: "أجريت أمس مكالمة هاتفية مهمة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وشكرته على جهود مصر والتزامها بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف أشكينازي: "شددت على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تشمل ضمانات بشأن قضايا الأمن ومبادئ السياسة، خاصة فيما يتعلق باستعادة السلام والاستقرار لسكان جنوب إسرائيل".

لبنان.. مجلس النواب يصادق على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة

صادق مجلس النواب اللبناني، السبت، على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، وذلك عقب انتهاء الجلسة المخصصة لمناقشة رسالة رئيس لبنان ميشال عون التي وجهها إلى المجلس.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في ختام الجلسة "موقف مجلس النواب هو تكليف سعد الحريري وأي موقف غير ذلك يتطلب تعديلا في الدستور .. وهذا الأمر غير وارد حاليا ولنمضي قدما وفق الأصول الدستورية لتشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس المكلف بالتفاق مع رئيس الجمهورية".

وتابع بري: "هذا المجلس النيابي عليه عبئ وقد لجأ اليه رئيس الجمهورية ميشال عون، ونحن نمثل الشعب.. والشعب يريد حكومة قبل أي شيء من دون شك، ولذلك فإن المجلس النيابي بقدر ما يجب ان يقوم بهذه المهمة من واجبه خلق بارقة امل للشعب".

قرار عاجل من ملك الأردن بشأن المصابين في غزة

وجه ملك الأردن عبد الله الثاني، بنقل المصابين في قطاع غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في الأردن إلى مستشفيات المملكة.

وأجرى العاهل الأردني اتصالا هاتفيا برئيس بعثة التعزيز للمستشفى الميداني الأردني "غزة/ 66" للاطمئنان على أوضاع المستشفى واحتياجاته، وعلى الفلسطينيين المصابين في القطاع الذين يتلقون العلاج فيه.

وأعرب الملك عبد الله الثاني عن فخره بالكوادر الطبية الأردنية المتواجدة في غزة وتقديره لجهودهم، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

أول ظهور لقائد حماس في غزة يحيى السنوار بعد الهدنة.. صور

رصدت وسائل إعلام فلسطينية ظهور قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار علنًا للمرة الأولى منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين فجر أمس الجمعة.

وظهر السنوار خلال تقديمه واجب العزاء لعائلة باسم عيسى قائد لواء غزة بكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الذي استشهد نتيجة قصف إسرائيلي أثناء التصعيد.

في تصريح مقتضب.. لماذا غادر 1200 إثيوبي السعودية؟

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن 1200 مواطن إثيوبي غادروا السعودية خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن بيان مقتضب لوزارة الخارجية الإثيوبية إن حكومة بلادها أعادت 1200 من مواطنيها من العاصمة السعودية الرياض إلى إثيوبيا.

وبحسب الوكالة، يتم تهريب آلاف الإثيوبيين سنويًا إلى بلاد شبه الجزيرة العربية كمهاجرين غير شرعيين، حيث يسعون للبحث عن فرص عمل في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي.