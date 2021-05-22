أول تعليق من مدرب الترجي على مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

تأهل فريق الترجي التونسي الي دور نصف النهائي لمواجهة الاهلي المصري بعد الفوز علي شباب بلوزداد بركلات الجزاء بنتيجة 3-2 فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأولمبي حمادي العقربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الذهاب ضد الترجي أحد يومى 18 أو 19 يونيو المقبل على ملعب رادس بتونس.

وقال مدرب الترجي في تصريحات عقب المباراة: "سنواجه منافسا قويا وهو الأهلي أكثر الفرق تتويجا باللقب القاري، ويجب أن نستعد له جيدا وإن شاء الله نتأهل إلى المباراة النهائية".

وتابع: "قدمنا مباراة قوية أمام شباب بلوزداد، وسيطرت عليها الروح والعزيمة رغم هزيمة الذهاب بثنائية".

وأضاف: "من الغد سنركز على مواجهة الكأس أمام النجم الساحلي".