ضبط شخص نشر أخبارا كاذبة عن سرقة سيارات تاكسى بالدقهلية

كشفت الاجهزة الامنية حقيقة ما نشرته إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بصورة لأحد الأشخاص زعمت خلاله أنه يقوم بـ إستدراج سائقى "التاكسى" من محافظة الدقهلية وفى طريقه إلى الزقازيق يقوم بتوقيف التاكسى بمعاونة آخرين والتعدى على السائق بالضرب وسرقة "التاكسى" وأنه دائم التردد على منطقة عزبة الصفيح بالمنصورة بمحافظة الدقهلية ويحمل معه كارنيه ضابط .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات سرقة أو محاضر مُحررة بالأسلوب المُشار إليه خلال الآونة الأخيرة وعدم صحة ما تم تناوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً .

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط (مسئول الصفحة -مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) ، وأقر بقيامه بنشر الخبر وعلمه بعدم صحته - بغرض زيادة نسبة المشاهدات والمتابعين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.