الحكومة تخصص 5 مليارات جنيه جديدة لشراء القمح المحلي قبل نهاية الشهر

تسعى وزارة المالية بنهاية مايو الجاري، إلى توفير 5 مليارات جنيه لتمويل توريد القمح المحلي من الفلاحين خلال موسم القمح هذا العام، ضمن إجراءات الحكومة لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح محليا لتغطية الطلبات المحلية.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية، فإنه من المتوقع وصول إجمالي المبالغ المالية المخصصة لشراء القمح المحلي بنهاية العام المالي الجاري بأكثر من 16 مليار جنيه لتوريد القمح محليا من الفلاحين.



ونجحت الحكومة خلال الـ 10 شهور السابقة في تخصيص 11 مليار جنيه لشراء وتوريد القمح المحلي من الفلاحين خلال موسم جني القمح.

وبموجب تكليفات القيادة السياسية للحكومة بضرورة التوسع الانتاج الزراعي و استصلاح الاراضي وتعظيم أطر الانتاج الحيواني والداجني، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية واللحوم البيضاء والحمراء لتغطية طلبات السوق المحلي وتصدير الفائض منها بما ينعكس علي زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي بالاضافة لتقليص فاتورة الاستيراد الخارجي.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات له، إن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر.