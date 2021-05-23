عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفراء النوايا الحسنة من أجل التعايش السلمي

تكريم أعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بـ بني سويف.. صور

صدى البلد

كرمت منال جورجي سفيرة السلام العالمي مفوض منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بمصر، أعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، سفراء النوايا الحسنة من أجل التعايش السلمي، بدير العذراء مريم ببياض العرب ببني سويف.

شمل التكريم الدكتور رمضان محمد محمود حسان رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف  ، والشيخ عصام حسني عبد الحليم مدير الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية والأمين العام لفرع المنظمة ،والشيخ رضا عبد الحليم مدير وعظ منطقة بني سويف الأزهرية  وعضو المنظمة،والشيخ محمد سعيد يوسف واعظ بمنطقة وعظ بني سويف وعضو المنظمة، و هاله سيد عبد المقصود منسق ومسؤول العلاقات العامة بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف. والعميد محمود صبري رئيس مؤسسة النزاهة والشفافية  ببني سويف.

وذلك 

محافظ بني سويف يناقش خطة استعدادات المديرية للامتحانات

ووجهت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشكر والتقدير لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان والقائمين على هذا السرح العظيم، كما وجهت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر  الشكر والتقدير للقمص يعقوب لبيب لحسن استضافته وتعاونه المثمر مع المنظمة في كثير من الأنشطة . 

 

 

8c8f8f93-53a4-415a-bd8e-c6cce607edd1
8c8f8f93-53a4-415a-bd8e-c6cce607edd1
f89fea58-bb9c-4a8b-a99e-9d9919151c49
f89fea58-bb9c-4a8b-a99e-9d9919151c49
6b2f2fa3-16ff-47f9-ba05-ee6562e9f140
6b2f2fa3-16ff-47f9-ba05-ee6562e9f140
80f9a0e9-730c-4fd6-8a19-713fc23d2b72
80f9a0e9-730c-4fd6-8a19-713fc23d2b72
f89fea58-bb9c-4a8b-a99e-9d9919151c49
f89fea58-bb9c-4a8b-a99e-9d9919151c49
بني سويف مؤسسة القوات المسلحة الأزهر جامعة الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر نزاهة خطة الدولة التعايش السلمي النزاهة مؤسسات امتحان المنظمة العالمية مدير الإدارة المركزية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يناقش خطة استعدادات المديرية للامتحانات

ترشيحاتنا

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

آية الشامي لـ صدي البلد: تتويج الأهلي بلقب دوري الطائرة بدون هزيمة له طعم تاني

بنسبة أرباح 80 % .. تويتر يتيح للمؤثرين كسب الأموال من Spaces

امتنع عنها فورًا .. أخطر 5 عادات يرتكبها قائدو السيارت

كيفية المحافظة على الصلاة في 6 خطوات

الهند تسجل 241 ألف إصابة و3700 وفاة بـ فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

تعرضت للاغتصاب وأنا طفلة.. أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء|فيديو

تفاصيل إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرضت للاغتصاب وأنا طفلة.. أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء|فيديو

رايحة تصيف.. إسكندرانية يطاردون جاموسة داخل البحر| فيديو

بعد حظر علاج كورونا المعجزة.. تظاهر الآلاف في الهند ضد الحكومة|صور

رقص أطباء هنود داخل جناح عزل كورونا يثير الضجة حول العالم| فيديو

فيديو

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ