تكريم أعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بـ بني سويف.. صور

سفراء النوايا الحسنة من أجل التعايش السلمي

كرمت منال جورجي سفيرة السلام العالمي مفوض منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بمصر، أعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، سفراء النوايا الحسنة من أجل التعايش السلمي، بدير العذراء مريم ببياض العرب ببني سويف.

شمل التكريم الدكتور رمضان محمد محمود حسان رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ، والشيخ عصام حسني عبد الحليم مدير الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية والأمين العام لفرع المنظمة ،والشيخ رضا عبد الحليم مدير وعظ منطقة بني سويف الأزهرية وعضو المنظمة،والشيخ محمد سعيد يوسف واعظ بمنطقة وعظ بني سويف وعضو المنظمة، و هاله سيد عبد المقصود منسق ومسؤول العلاقات العامة بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف. والعميد محمود صبري رئيس مؤسسة النزاهة والشفافية ببني سويف.

وذلك

ووجهت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشكر والتقدير لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان والقائمين على هذا السرح العظيم، كما وجهت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشكر والتقدير للقمص يعقوب لبيب لحسن استضافته وتعاونه المثمر مع المنظمة في كثير من الأنشطة .

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