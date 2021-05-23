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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صابرين تروي مواقف إنسانية لـ سمير غانم وتنعيه بـ كلمات مؤثرة.. فيديو

صدى البلد

نعت الفنانة  صابرين  الفنان سمير غانم قائلة: "رحم الله فطوطة وسموره بكل ما يحمله  تاريخه من بهجة  كان تاريخا جميلا.

 

وتابعت في مداخلة  هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة :" قعدنا ندور في مسرته الفنية كلها  عن مشهد أو دور " تراجيدي " قام بيه مالقناش  لكن اكبر مشهد " تراجيدي "  واجهنا  خبر وفاته بكل ما تعنيه الكلمة وجنازته كان يوم مؤلم بكل عمره الكوميدي الذي قدمه ".

وبينت  أن عدم مقدرة الفنانة  دلال عبد العزيز الحضور والمشاركة في جنازة   الراحل   يمثل أمرا عظيما  خاصة وأن الاسرة كاملة بداية من دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم وزوجيهما الفنان حسن الرداد  والاعلامي رامي رضوان عائلة متكاملة قائلة : دي عيلة حقيقية كلنا متربيين مع بعض ومعانا طول الوقت من وقت ما البنات إتولدوا كانوا مشاركنا  كل حاجة في حياتنا ".

وأشارت إلى أن حالة الحزن المسيطرة على الشارعين العربي والمصري بسبب وفاة الفنان  الكبير  يأتي بسب أن  سمير غانم  قدم إفيهات  وكوميديا  اصبحت لغة حوار أجيال  وأجيال وليس جيلاً واحداً فقط .

وحول الاعمال التي قدمتها  بالتعاون مع الفنان الراحل قالت:" قدمت  معه مسرحية بهلول  في إسطنبول " عرضت لمدة شهرين  في لبنان  وكان  من المفترض أن تقوم الفنانة إلهام شاهين بدور لكن بسبب ظروف معينة لم تستطع المشاركة فيها بالاضافة لسباعية في لبنان  قمت بأدائها معه  بالاضافة لفيلم فضلاً عن اللقاءات الانسانية  والاجتماعية وهذا هو الاساس ".

واصلت : " عمري ماقبلت عامل في الاستوديو  مضايق منه  ولا فنان  فضلاً عن أن دلال عبد العزيز شخصية  كوميدية رائعة  إنسانة  بكل ماتعنيه الكلمة ست بمية راجل كانت بتسافر الدنيا كلها عشان تعزي الناس ".

الاعلامي رامي رضوان إيمي سمير غانم لميس الحديدي صابرين سمير غانم دلال عبد العزيز القدير سمير غانم نعي سمير غانم

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