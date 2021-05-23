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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بإطلالة تنافسية .. HAVAL الصينية ونسختها JOLION| فيديو وصور

باطلالة تنافسية ..
باطلالة تنافسية .. HAVAL الصينية و نسختها JOLION

استطاعت شركة HAVAL الصينية أن تقدم العديد من إصداراتها داخل الأسواق العالمية، وتعد النسخة JOLION هي واحدة من أحدث الطرازات التي قدمها الصانع الصيني عن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

ظهرت السيارة JOLION الجديدة بإطلالة كبيرة الحجم، تميزها منظومة الشبكات الأمامية، والتي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، معتمدة على النواكل اللامعة باللون الفضي، بينما ترتكز على عجلات رياضية مدعومة بـ جنوط مروحية الشكل تجمع بين اللون الفضي والأسود.

 

وحصلت السيارة على اقطاب ثنائية الأداء تزين منطقة السقف، مع مصابيح أمامية بلمسات أكثر عدوانية، وخطوط LED لمصابيح الضباب، مع مرايات جانبية ذات شرائط ضوئية، وعواكس إضاءة خلفية، وحزمة من مستشعرات الحركة الأمامية والخلفية.

زودت JOLION بمحرك بنزين تيربو، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 143 حصانا، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة من 6 و 7 سرعات أوتوماتيكي الأداء.

وتحتوي JOLION من الداخل على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، ومقود حركة متعدد الوظائف، و زر ايقاف و تفعيل المحرك، و تكييف هواء أوتوماتيكي، و نظام صوتي و ترفيهي، مع فرامل يد كهربائية، و قفل مركزي، و باقة من وسائل الأمن و السلامة.

و من المتوقع أن تبدأ اسعار السيارة JOLION بقيمة قدرها 16 ألف دولار أمريكي.

HAVAL الصينية JOLION شركة HAVAL HAVAL الصينية الأسواق العالمية

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