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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس الأمن

مندوب فلسطين بمجلس الأمن يوجه الشكر لـ السيسي على جهوده فى وقف إطلاق النار بغزة

صدى البلد

قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين فى مجلس الأمن، أنه منذ اليوم الأول ندعو مجلس الأمن باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار فى غزة، وطالبنا أن يتحمل المجلس مسؤوليته بشأن ما يحدث فى غزة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر كان لها دور كبير فى وقف إطلاق النار، وما تم حاليًا.


وأشار إلى أنه يثمن الدور الكبير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، و المسئولين بمصر، موضحا أن قرار الرئيس السيسي بإعادة إعمار غزة وتخصيص 500 مليون دولار قرار عظيم.

 

ولفت إلى أن هناك أكثر من 100 عضو سجلوا فى إلقاء كلمة بخصوص الوضع، ويوم الثلاثاء المقبل سيكون هناك جلسة.
 

وتابع أن الرئيس محمود عباس أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السيسي، وقدم له الشكر على دعمه للقضية الفلسطينية"، منوها في الوقت نفسه إلى أن مصر لم تدخر جهدا في دعمها للشعب الفلسطيني.

 


 

مندوب فلسطين مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة غزة الرئيس السيسي

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