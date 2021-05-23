نيفين جامع: الصادرات الغذائية والزراعية قفزت لـ 5 مليارات و750 مليون دولار

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن حجم الصادرات فى قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الغذائية، تضاعف ليصل إلى 5 مليارات و750 مليون دولار بما يساوى 24.5% من حجم الناتج المحلى .



وأضافت جامع للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن حجم العمالة فى قطاع الصناعات الغذائية بلغ 23.2 من حجم العمالة فى مصر، نظرا لمضاعفة نشاطها فى الإنتاج والتصدير بما يساوى 22% من حجم الصادرات المصرية لأسواق العالم .

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات من قطاع الأسمدة والمنتجات الكيماوية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالى مليار و530 مليون دولار ، مشيرة الى أن واردات مصر لم ترتفع سوى بنسبة 2% فقط بالرغم من تأثير جائحة كورونا على الإنتاج وأسواق العالم.