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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نيفين جامع: الصادرات الغذائية والزراعية قفزت لـ 5 مليارات و750 مليون دولار

نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن حجم الصادرات فى قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الغذائية، تضاعف ليصل إلى 5 مليارات و750 مليون دولار بما يساوى 24.5% من حجم الناتج المحلى .


وأضافت جامع للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن حجم العمالة فى قطاع الصناعات الغذائية بلغ 23.2 من حجم العمالة فى مصر، نظرا لمضاعفة نشاطها فى الإنتاج والتصدير بما يساوى 22% من حجم الصادرات المصرية لأسواق العالم .

 

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات من قطاع الأسمدة والمنتجات الكيماوية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالى مليار و530 مليون دولار ، مشيرة الى أن واردات مصر لم ترتفع سوى بنسبة 2% فقط بالرغم من تأثير جائحة كورونا على الإنتاج وأسواق العالم.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قطاع الصناعات الغذائية الحاصلات الغذائية الناتج المحلي

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