الآعلى للآثار يكشف عن خطة ترميم مسجد محمد علي في القلعة.. فيديو

قال عاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مسجد محمد علي المتواجد بداخل قلعة صلاح الدين من معالم الآثار الإسلامية المهمة في مصر، مؤكدا أنه تم البدء في أعمال التطوير في ديسمبر 2020، وكانت البداية ببرج الساعة وصحن جامع محمد علي.

وأضاف عاطف الذباح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" على القناة "الأولي المصرية": “قمنا بتطويرأرضية صحن الجامع وهذا بسبب احتوائها علي كم كبير من الاتساخات، بجانب العديد من التطويرات داخل المسجد لإعادة الرونق الحضاري له ولمحتوياته”.

وتابع عاطف الدباح: “قمنا بترميم أعمال الدهان بالكامل وصيانة جميع الخدمات، تزامنا مع عمليات الترميم للمسجد ولقلعة صلاح الدين بشكل عام”.