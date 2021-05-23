وزنها أصبح 49 كيلو .. حكاية تعرض حورية فرغلي للسحر بعد مسلسل ساحرة الجنوب

كشفت حورية فرغلى، أنها تعرضت للسحر عقب مسلسل ساحرة الجنوب، وشعرت بتعب شديد، مشيرة إلى أن ووزنها أصبح ٤٩ كيلو فقط.

وأضافت حورية فرغلى خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، قاموا بإحضارشيخ يقرأ قرآن لها ، فوجد طلسم سحر مدفون في حوض الزرع مكتوب فيه اسمها بالأحمر، وبه شعره ومكتوب حورية تمرض ويقف حالها ولا تنجب ولا تتزوج ، ورفض يقول لى من عمل هذا السحر.

وأوضحت الفنانة حورية فرغلي، إن الفنانة نجوى فؤاد كلمتني، ولو هي شايفة أنى أنفع أعمل قصة حياتها ده شرف كبير ليا، متابعة أنها تتمنى أن تقدم شخصية الملكة حتشبسوت وخاصة أنها تستطيع ركوب الخيل.

وتابعت أنها تحب الأدوار القريبة من الشارع والناس، مثل دوران شبرا وسيدنا السيد .

وكان قد حرص الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، على زيارة الفنانة حورية فرغلى فى منزلها بعد عودتها من أمريكا وإجرائها أربع عمليات في أنفها.



وأهدى بطرس دانيال، هدية إلى حورية فرغلى وهى عبارة عن آية قرآنية احتفالاً بعودتها ونجاح العمليات التى أجرتها، طالبًا من الله أن يغمرها ببركاته وخيراته ويحفظها من أي سوء.