الهلال الأحمر الفلسطيني: معظم الفلسطينين تركوا منازلهم وذهبوا إلى إيواء الـ أونروا

اع غزة قد تعرض لحرب عنيفة

قال الدكتور مراد بشار مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قطاع غزة تعرض لحرب عنيفة استخدمت فيها أسلحة جديدة كانت تؤدى لهزات أرضية شديدة، وتسببت في سقوط جرحى ومصابين بالمئات فضلا عن قطع الكهرباء ونقص فى مياه الشرب وعدم وجود ممر آمن لدخول المواد الغذائية.

وأضاف بشار خلال لقائه مع الإعلامى محمد على خير فى برنامج "المصرى افندى" المذاع على قناة "المحور"، أن معظم الشعب الفلسطيني ترك منازله وذهب إلى الإيواء التابع لـ أونروا، منوها بأن هناك أكثر من ٥٠ ألف نسمة تجمعوا فى أماكن صغيرة ومن الممكن إنتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأوضح مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه لم يستخدم فى هذه الحرب غاز مسيل للدموع أو رصاص مطاطى أو حي، بل كانت صواريخ شديدة الانفجار استهدفت المبانى السكنية والبنية التحتية، مشيرا إلى أن مصر منذ اللحظات الأولى للحرب بادرت بطلب إرسال الحالات إليها.

وتابع أنه تم التواصل مع الهلال الأحمر المصرى منذ بداية القصف لإرسال الحالات الخطيرة التى تعرضت للحروق من الدرجة الثالثة أو كسور، لعدم استيعاب المستشفيات فى غزة للحالات.

من جانبه قال محمد ثروت مسئول الصحة والرعاية بالهلال الأحمر المصرى، إنه منذ بداية الأحداث تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لنقل المصابين من غزة إلى القاهرة.

وأكد، محمد ثروت أن مصر تقدم المساعدة بشكل دورى ومستمر طبقا للاحتياجات من خلال التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان عدم وجود نقص فى المساعدات التى يتم إرسالها، مضيفا أن الوزراة تقدم الدعم النفسي والاجتماعى بعد تلقى الخدمة الطبية.