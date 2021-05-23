أخبار التوك شو.. قبلتين من أحمد موسى لـ محمد الشناوي.. والصحة تزف بشرى للمواطنين بشأن كورونا

أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الملفات والموضوعات المختلفة، نرصد أبرزها.

قبلتين لـ محمد الشناوى.. تعليق ناري من أحمد موسى على تأهل الأهلى لنصف نهائي أبطال أفريقيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يرسل قبلتين لـ محمد الشناوى حارس الأهلى على الجهد الكبير الذى تم فى لقاء اليوم أمام صن داونز.



وكشف أن الأهلى ينظر لـ البطولة العاشرة، و النادي قدم مباراة قوية اليوم أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، موضحًا أن محمد الشناوي حمى مرمى الأهلى.



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فريق صن داونز فريق قوى، وقدم مباراة قوية أمام الأهلي.

استمرار الغلق 9 مساء.. التنمية المحلية توجه رسالة مهمة للمحافظات الساحلية|فيديو



كشف خالد قاسم مساعد وزير التنمية التنمية المحلية، تفاصيل الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال الفترة المقبلة ومواعيد غلق المحلات والمقاهي.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،:" لجنة إدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا، انعقدت يوم 15 مايو الجاري، وقررت الاستمرار في القرارات التي أصدرتها في اجتماعها السابق، وهذا حتى نهاية شهر مايو الحالي، مع استمرار غلق المحلات والمقاهي الساعة 9 مساء.

وتابع متحدث التنمية المحلية:" جميع الشواطئ والمتنزهات تؤكد على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية واستمرار التطهير والتعقيم، وكذلك على عدم السماح بأي تجمعات.

لميس الحديدي ناعية سمير غانم: رحلت ابتسامة رسمها خلال 60 عاما وترك ألمًا في قلوبنا



نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان الكبير سمير غانم، قائلة: “غابت ضحكته باللأمس، وتركت في قلوب أهله وقلوبنا وجعا كبيرا”.

وأضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، قائلة: “رحل سمير غانم بعد 60 عاما من الكوميديا، والذي بكاه الصغار والكبار، وهو ثالث فريق ثلاثي أضواء المسرح، الذي غابت شمس رفيقيه قبله، ولحقهم هو بعد أن تركوا البهجة في أفلامهم وغنائهم الجميل.. سمير غانم فطوطة”.

"الصحة" تزف بشرى للمواطنين بشأن فيروس كورونا .. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة، إنه خلال شهر أو أقل سيكون هناك 2 مليون جرعة لقاح كورونا، صناعة مصرية.



وأوضح أن المادة الخام من لقاح سينوفاك تكفى إنتاج 2 مليون جرعة، وأنه سيكون هناك إنتاج بشكل مستمر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن صر تعاقدت على لقاح سينوفاك بنحو 40 مليون جرعة بنهاية عام 2021.

طبيب بالهند: توجد أدوية لعلاج الإصابة بالفطر الأسود



قال الدكتور وليد البكيلي أستاذ الطب بمستشفى أبولو بنيودلهي الهندي، إن الفطر الأسود موجود منذ فترة طويلة، ويصيب بعض الأشخاص التى تعانى من نقص المناعة، أو من يعانون من مرض السكر، أو من يقومون بعمليات نقل الأعضاء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الفطر الأسود لا يصيب أى شخص سليم، ولكن يصيب من هم ضعاف المناعة.



ولفت إلى أن هذا المرض قاتل لمن يصاب به بعد علاج طويل، وأكد أن الفطر الأسود لا ينتقل مثل فيروس كورونا، ولكن يصيب ضعاف المناعة.

هانى الناظر: مصر لم تسجل أي حالة إصابة بالفطر الأسود لمصابي كورونا



قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن الفطر الأسود موجود منذ زمن طويل، وينمو فى التربة الرطبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حالات قد تصاب بـ الفطر الأسود، منهم من يعانون من ضعف المناعة، أو من يصابون بالإيدز أو ما يعانون من أمراض مزمنة".



ولفت إلى أن الحالات التى أصيب بالفطر الأسود قليلة، وقد يصيب جلد الإنسان أو الفم أو أغشية الأنف و الرئة، ,ان حالات الإصابة بالفطر بالفطر الأسود نادرة.

إزالة أجزاء من الوجه.. هانى الناظر يفجر مفاجأة عن الفطر الأسود..فيديو



قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن الفطر الأسود له علاج، ويتم القضاء عليه اذا تم اكتشافه مبكرًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الشخص عندما يصاب بالفطر الأسود ويتأخر فى العلاج يكون هناك تدخل جراحي.

الصحة تعلن تحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز



كشف الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة لشئون الإعلام والتوعية، عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا أنها مستقرة وتشهد تحسن.

وقال «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» إن الفنانة متواجدة في أحد المستشفيات، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حريصة على الإطمئنان على حالة الفنانة دلال عبد العزيز بنفسها يوميا.

وناشد مساعد وزير الصحة لشئون الإعلام والتوعية، جميع الوسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بعدم نشر اي معلومات خاطئة بشأن صحة المرضى او تردد أي اخبار تعتبر من الشائعات لانها تؤثر بالسلب على المرضى وأسرهم.

رئيس لجنة الزمالك يعلن موعد إجراء انتخابات النادي.. فيديو



قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ، أن الزمالك نادي عريق وقوي ومن أكبر الأندية العربية والأفريقية والمصرية وسنعمل جاهدين للحفاظ علي المكانة المتواجد بها وسط الأندية .

وأضاف حسين لبيب خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، نتمنى أن يفوز نادي الزمالك بالدوري العام وسنقف خلفة بكل ما أوتينا من قوة للوصول إلي الفوز بالدوري العام .

وأوضح حسين لبيب، أن انتخابات نادي الزمالك ستجرى بمنتهي الحيادية والنزاهة مؤكدا أن الانتخابات ستتم قبل يوم 24 نوفمبر وسيقوم المجلس الجديد باستلام مهامه من المجلس القديم.