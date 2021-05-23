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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير شئون القدس: عدوان الاحتلال لم يتوقف عن القدس

صدى البلد

قال فادي الهدمي وزير شئون القدس في الحكومة الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني بأكمله يعاني من غطرسة سلطات الاحتلال التي حاولت وتحاول بث الفرقة بين الفلسطينيين في كل مكان.

وتابع  في مداخلة  هاتفية  خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": “كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد عرب  48 في مناطق كثيرة وجاءت في أعقابها أحداث القدس وغيرها في غزة لتوحد الفلسطينيين”.

وحول تطورات الأوضاع في القدس، قال: “مازالت القدس تتصدر المشهد ونحن نعلم أن هناك عدوان إسرائيلي يقع في حي الشيخ الجراح الذي لازال حتى الان محاصراً، ورغم المحاولات العديدة لفك الحصار عن الحي العتيق خاصة أن 28 أسرة بهذا الحي مهددة بالطرد والإجلاء فالعدوان لم يتوقف  عن القدس كون الهدف الأكبر للجانب الإسرائيلي هو التوسع في الاستطيان الممنهج”.

وأكد أن العدوان الأخير من الاحتلال، إمتداد لما قامت به الإدارة الأمريكية السابقة في عهد ترامب، حيث حرصت إسرائيل على التوسع في الاستيطان.

 

الإعلامية لميس الحديدي حرب أهلية كلمة أخيرة وزير شئون القدس جرائم الاحتلال الاحتلال الإسرائيل

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