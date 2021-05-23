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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تضم العديد من الأنواع المختلفة من المواد الغذائية و الطبية

مستقبل وطن: الجميع جاء للمشاركة فى قافلة المساعدات لدعم فلسطين ولم يتأخر أحد

قافلة مساعدات من
قافلة مساعدات من مصر إلى فلسطين

قال أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن" ، إنه كان هناك نوع من التسابق من قبل نواب الأحزاب  للمشاركة فى قافلة المساعدات التى سيتم إرسالها إلى قطاع غزة .


أضاف" رشاد "خلال لقائه مع الإعلامى "محمد على خير" فى برنامج" المصرى افندى "المذاع على قناة "المحور"،  أن كثير من النواب قد تسابقوا للمشاركة سواء بالجهد المعنوى أو المادى.


أوضح "أمين عام حزب مستقبل وطن"،  أن قافلة المساعدات تضم العديد من الأنواع المختلفة من المواد الغذائية و الطبية  ، منوهآ إلى أنه تم الترتيب لها فى وقت قياسي جدا.

 

أكد أن الجميع قد شاركوا فى قافلة المساعدات  و لم يتأخر أحد عند توجيه الدعوة إليه منذ  بداية الإعلان عن القافلة .


أشاد أشرف رشا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المبادرة التى أطلقها لإعادة إعمار غزة واصفا إياها بأنها هدية  الرئيس والشعب المصرى إلى الشعب الفلسطيني.

حزب مستقبل وطن قطاع غزة إعادة إعمار الشعب الفلسطيني الشعب المصري

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