بإيدينا نجملها .. مبادرة لتجميل شوارع الغربية بمشاركة 200 معلم .. فيديو

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن محافظ الغربية قام بإطلاق مبادرة تسمى "بإيدينا نجملها "، وهي لتطوير أسوار المدارس، ونقوم بتنفيذ هذه المبادرة على مراحل في مختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولى المصرية "، أننا قمنا بوضع جدول زمني لتنفيذ المبادرة في مختلف مراكز المحافظة ، مؤكدا أن المبادرة يعمل بها 200 مدرس ومدرسة، يقومون بتنفيذ المبادرة حسب الوقت الذى يسمح به لديهم وقت فراغهم.

وأوضح حسن ، أن محافظة طنطا الآن بها طفرة في عمليات الرصف والتجميل، مؤكدا أن الـ200 معلم تابعين إلي 10 إدارات تعليمية ونقوم بالاجتماع كل يوم جمعة .