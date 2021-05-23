للحد من الحوادث.. أهالي قرية شرموخ بالمنيا يطالبون بإنشاء مطب صناعي

بعد مصرع وللحد من الحوادث المتكررة

طالب أهالي قرية شرموخ بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا، بإنشاء مطب صناعي بالطريق الزراعى القاهرة أسوان أمام القرية بعد مصرع شاب دهسته سيارة والحد من الحوادث المرورية المتكررة أمام القريه والتي يروح بسببها مواطنين أبرياء.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بمطالبة أهالي قرية شرموخ بإنشاء مطب صناعي بسبب مصرع شاب من أهالي القريه صدمته سيارة وتجمع الأهالي بطريق القاهرة أسوان الزراعى أمام القرية.

وطالب الأهالي، بإنشاء مطب صناعي يجبر سائقي وأصحاب السيارات على التهدئة والتوقف للحد من الحوادث اليومية المتكررة.