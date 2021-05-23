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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بعد مصرع وللحد من الحوادث المتكررة

للحد من الحوادث.. أهالي قرية شرموخ بالمنيا يطالبون بإنشاء مطب صناعي

مطب صناعي صورة أرشيفية
مطب صناعي صورة أرشيفية

طالب أهالي قرية شرموخ بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا، بإنشاء مطب صناعي بالطريق الزراعى القاهرة أسوان أمام القرية بعد مصرع شاب دهسته سيارة والحد من الحوادث المرورية المتكررة أمام القريه والتي يروح بسببها مواطنين أبرياء.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بمطالبة أهالي قرية شرموخ بإنشاء مطب صناعي بسبب مصرع شاب من أهالي القريه صدمته سيارة وتجمع الأهالي بطريق القاهرة أسوان الزراعى أمام القرية.

وطالب الأهالي، بإنشاء مطب صناعي يجبر سائقي وأصحاب السيارات على التهدئة والتوقف للحد من الحوادث اليومية المتكررة. 

طريق المنيا أسوان مطب صناعي جنوب المنيا مركز ملوي

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