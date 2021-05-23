حياتكم تمثيل في تمثيل .. محمد الباز يعلق على حضور فنانين حفل زفاف بعد جنازة سمير غانم

قال الإعلامي محمد الباز، إن الفنان الراحل سمير غانم كان متصالحاً مع جمهوره وزملائه، مضيفاً أنه كان يثير عاصفة من الكوميديا، مقدما خالص العزاء لأهله قائلاً : " الراجل ده لا يعوض بأمانة " .

وأضاف " الباز " خلال برنامجه " آخر النهار " المُذاع على فضائية " النهار " ، إلى أن هناك عددا من الجمهور أشاد بوقفة الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم ، والفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم ، أثناء تلقي جنازة وعزاء الفنان الراحل .

وتابع الإعلامي محمد الباز " الناس بتتعامل مع الحاجات الطبيعية اللي المفروض تحصل، على أنها حاجة ملهاش جديدة وغريبة، رغم أن ده المعتاد أساسا، والمفروض أنه يحصل، وطبعا ده بسبب أننا في المجتمع المصري افتقدنا الأصول والأخلاق.

وأوضح الإعلامي محمد الباز أن هناك عددا من الفنانين حضروا عزاء الفنان الراحل في صلاة الظهر، وفي المساء حضروا فرح لزميل لهم، معقباً : "ديه مش مجاملة ، ومش عادية ، والمفروض فيه أصول".

وعقب : "أظهرتوا للناس أن حياتكوا تمثيل في تمثيل، فالفنانة تمثل أنها زعلانة على الفنان الراحل سمير غانم الصبح، ثم تمثل أنها سعيدة وترقص وتغني في فرح بليل".

وتابع ، قائلاً : " احترموا عقول الناس"، مشيراً إلى الفنانة هالة صدقي التي حضرت العزاء صباحاً، واعتذرت عن حضور الفرح ليلاً ، قائلا: " احترمتها جدا واحترمت اللي قالته ".

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