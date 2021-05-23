عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياتكم تمثيل في تمثيل .. محمد الباز يعلق على حضور فنانين حفل زفاف بعد جنازة سمير غانم

الفنان الراحل سمير
الفنان الراحل سمير غانم

قال الإعلامي محمد الباز، إن الفنان الراحل سمير غانم  كان متصالحاً مع جمهوره وزملائه، مضيفاً أنه كان يثير عاصفة من الكوميديا، مقدما خالص العزاء لأهله قائلاً : " الراجل ده لا يعوض بأمانة " .

وأضاف " الباز " خلال برنامجه " آخر النهار " المُذاع على فضائية " النهار " ، إلى أن هناك عددا من الجمهور أشاد بوقفة الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم ، والفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم ، أثناء تلقي جنازة وعزاء الفنان الراحل .

وتابع الإعلامي محمد الباز " الناس بتتعامل مع الحاجات الطبيعية اللي المفروض تحصل، على أنها حاجة ملهاش جديدة وغريبة، رغم أن ده المعتاد أساسا، والمفروض أنه يحصل، وطبعا ده بسبب أننا في المجتمع المصري افتقدنا الأصول والأخلاق.

وأوضح الإعلامي محمد الباز أن هناك عددا من الفنانين حضروا عزاء الفنان الراحل في صلاة الظهر، وفي المساء حضروا فرح لزميل لهم، معقباً : "ديه مش مجاملة ، ومش عادية ، والمفروض فيه أصول".

وعقب : "أظهرتوا للناس أن حياتكوا تمثيل في تمثيل، فالفنانة تمثل أنها زعلانة على الفنان الراحل سمير غانم الصبح، ثم تمثل أنها سعيدة وترقص وتغني في فرح بليل".

وتابع ، قائلاً : " احترموا عقول الناس"، مشيراً إلى الفنانة هالة صدقي التي حضرت العزاء صباحاً، واعتذرت عن حضور الفرح ليلاً ، قائلا: " احترمتها جدا واحترمت اللي قالته ".

https://fb.watch/5Ff5cqXcIv/

 

سمير غانم الفنان الراحل الاعلامي رامي رضوان دنيا سمير غانم حسن الرداد إيمي سمير غانم الفنانة يسرا اخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

محمد هنيدي: سمير غانم كان مدرسة متفانية في العمل و"حدوتة كبيرة"

هل تأثر سمير غانم بـ الفطر الأسود قبل وفاته|"الصحة" تجيب .. فيديو

خايف من الموت .. ماذا قال سمير غانم قبل وفاته؟

أنغام تنعي سمير غانم: ألف رحمة ونور على روحك الحلوة

ترشيحاتنا

حورية فرغلي : خطوبتي اتفسخت بسبب مشهد فى فيلم كلمني شكرا

وفاة مشجع في احتفالات جماهير أتلتيكو مدريد بالليجا

حورية فرغلي : فتي أحلامي رشدى أباظة ونفسي أشتغل مع كرارة والسقا

رضا عبد العال: موسيماني كان مرعوبا قبل هدف ياسر ابراهيم.. وصن داونز أكذوبة

احذروا.. مصابون بكورونا تظهر فحوصاتهم سلبية رغم ظهور الأعراض

الصحة: 1151 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و59 وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سلبية المسحة.. رئيس مكافحة كورونا يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

جامعة القاهرة تكشف نظام امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2021.. ساعة واحدة فقط

بأمر القضاء الادارى.. المعاش حق وليس منحة

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

فيديو

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ