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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: وقف إطلاق النار في غزة تاريخي ويحسب للدبلوماسية المصرية والسيسي

النائب محمد سعيد
النائب محمد سعيد الدابي

قال النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ ، إن التوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة تاريخي، ويحسب للدبلوماسية المصرية الناجحة، وقيادة الرئيس السيسي في التوصل لحلول.

وأضاف الدابي خلال تصريحات له اليوم، إن وقف إطلاق النار بمثابة نجاح كبير وتاريخى للدبلوماسية المصرية التى يقودها الرئيس  السيسى بكل كفاءة واقتدار.

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وأوضح وكيل سياحة الشيوخ، أن مصر بذلت جهودا سياسية واستخباراتية على أعلى مستوى منذ بدء الحرب، واستطاعت جهودها أن تكلل بالنجاح، وما فعلته مصر بشكل مباشر، مع طرفي الصراع عجزت عنه الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن الذي فشل في اصدار بيان لوقف اطلاق النار لثلاث مرات متتالية.

وشدد النائب محمد سعيد الدابي، أن مصر داعمة للفلسطينيين ولم تتأخر ابدا عن حمايتهم ومساندة حقوقهم في مختلف المنتديات الدولية، مؤكدا انه ومنذ عام 1948، لم تدخر مصر جهدا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى، لأن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية ذات أولوية متقدمة فى أجندتها السياسية.

وتابع نائب البحر الأحمر، أن تحركات مصر في الأزمة الفلسطينية الأخيرة، كانت على ثلاث مستويات مختلفة. الاولى سياسية وأستخباراتية عليا لوقف العدوان، والثانية في شكل تأمين مساعدات انسانية والتقدم بمبادرة قوية لإعادة إعمار القطاع. أما المسار الثالث فتبدى في المساعدات الصحية العاجلة وفتح المستشفيات أمام المصابين الفلسطينيين.

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