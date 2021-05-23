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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة زينب صدقي.. هذا اسمها الحقيقي وغسلت فنانة شهيرة

زينب صدقي
زينب صدقي

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة زينب صدقي، التي رحلت عن عالمنا عام 1993، وتميزت بدور الأم، وكانت حياة الراحلة مليئة بالعديد من المواقف الإنسانية، ومن بينها حرصها على تغسيل فنانة كبيرة بعد موتها.

نرصد 10 معلومات حول الفنانة الراحلة.

1-اسمها الحقيقي ميرفت عثمان صدقي.

2-من مواليد 15 أبريل عام 1895 من أصول تركية .

3- تزوجت مرة واحدة لم تدم سوى 6 أشهر.

4- ابنتها "كوثر عباس" التي أصبحت فيما بعد ميمي صدقي هي "ابنتها بالتبني".

5-بدأت التمثيل عام 1917 على خشبة المسرح.

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6-حصلت علي الجائزة الأولى في التمثيل عام 1926 في مسابقة أقامتها لجنة تشجيع التمثيل والغناء المسرحى.

7-تميزت أدوارها في المسرحيات بالفتاة الناطقة بالفصحى.

8-أهم مسرحياتها "مجنون ليلى، كليوباترا، الجاه المزيف، أحدب نوتردام".

9- حصلت على جائزة الجدارة للفنون من مصر، ثم جائزة الرواد بمناسبة اليوبيل الذهبي للسينما المصرية من جمعية الفيلم.

10- حرصت الفنانة الراحلة زينب صدقي، على توديع الفنانة فردوس محمد، بعد رحيلها إثر رحلة مرض طويلة، كما قامت بتغسيلها بنفسها.

زينب صدقى اخبار الفن المسرح اليوبيل الذهبى مجنون ليلى

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