حورية فرغلي : فتي أحلامي رشدى أباظة ونفسي أشتغل مع كرارة والسقا

قالت النجمة حورية فرغلى إن فتى أحلامها رشدى أباظة وأحمد مظهر وعمر الشريف وحسن يوسف.

وأضافت حورية خلال لقائها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، نفسي أشتغل مع أمير كرارة وأحمد السقا وكريم عبد العزيز، وأفضل ممثل عملت شغل معاه الأستاذ ماجد الكدوانى ونجحنا كتير مع بعض.

وتابعت ومن زملائى البنات نفسي اشتغل مع منى زكي وهند صبرى، ومن الأعمال التي ندمت عليها مسلسل دكتور أمراض نسا ورديت الفلوس للمنتج مرة أخرى.

كما قالت أنها ندمت علي مشهدها بفيلم كلمني شكرا، وكان أول مشهد لها في التمثيل ولم تكن تمتلك الخبرة.