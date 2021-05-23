أخبار التوك شو.. صابرين تروي مواقف إنسانية لـ سمير غانم.. وتفاصيل شراء السيارات الكهربائية

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة والتي تهم المواطنين نعرض أبرزها:

قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين فى مجلس الأمن، أنه منذ اليوم الأول ندعو مجلس الأمن باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار فى غزة، وطالبنا أن يتحمل المجلس مسؤوليته بشأن ما يحدث فى غزة.

نعت الفنانة صابرين الفنان سمير غانم قائلة: "رحم الله فطوطة وسموره بكل ما يحمله تاريخه من بهجة كان تاريخا جميلا.



تابع هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامي "عمرو أديب"، أنه سيتم إصدار أول 100 سيارة كهربائية فى مثل هذا التوقيت لعام 2022 ، لافتاُ أنه تم استيراد 13 سيارة من الخارج وفك واحدة منها حتى يقوم المهندسون بالتعليم عليها ومعرفة مكوناتها وطبيعة عملها ، والـ 12 سيارة سيتم إطلاقها فى الشوارع ومتابعتها من قبل فريق متخصص لتحديد النموذج الذى يلائم البيئة المصرية.

كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، تفاصيل علاقة فيروس كورونا بالفطر الأسود.

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تحدث فى الأيام الماضية عن استقالة اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك، موضحًا أن كل ما تحدث عنه كان صحيحا.

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يرسل قبلتين لـ محمد الشناوى حارس الأهلى على الجهد الكبير الذى تم فى لقاء اليوم أمام صن داونز.

نفي العريس حسين محمد الذى انتشر خبر وفاته علي السوشيال ميديا أنه تعرض إلي السقوط من قبل أصدقائه وأكد علي أنه في أتم الصحة والعافية وأنه لا يعرف سبب انتشار هذا الخبر الكاذب.

قال المهندس ماجد السيرتي مدير شركة الإنتاج الحربي ، إن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات شركة وليدة ومتواجدة علي الأرض منذ 4 أو 5 سنوات فقط، مؤكدا أن دورنا الإشراف علي المشروعات التابعة للإنتاج الحربي.

قال مهند العكلوك "السفير المناوب لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية"، إن دائمآ ما كانت القضية الفلسطينية على رأس أولويات الخارجية المصرية، مشيدا بدور مصر الدائم فى دعم فلسطين سياسيا فى منظمة الأمم المتحدة و منظمة التعاون الإسلامي و جامعة الدول العربية و المجتمع الدولى.

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة، إنه يتم ارسال من 400 إلى 500 رسالة للمواطنين فى المركز الواحد لتلقى لقاح كورونا.



