استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية مهارات الاتصال موضوع رسالة ماجستير بتربية المنيا

ناقشت كلية التربية بجامعة المنيا رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أشرف فتحي فارس محمد المعيد بقسم المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بالكلية تحت عنوان "استخدام استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مهارات الاتصال الشفهي ومهارات التفكير العليا لطلاب الفرقة الثالثة شعبة اللغة الإنجليزية".

وتكونت لجنة الإشراف من الدكاترة جمال محمد شحاته و أمنية لطيف إبراهيم.



وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكاترة هبة مصطفى محمد (رئيسا ومناقشا) أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية ووكيل كلية التربية - جامعة بني سويف وجمال محمد شحاته (عضوا ومشرفا) أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المتفرغ كلية التربية - جامعة المنيا

وداليا علي ماهر عباس (عضوا ومناقشا) أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد كلية التربية جامعة المنيا وأمنية لطيف إبراهيم (عضوا ومشرفا) أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد كلية التربية جامعة المنيا.

وقررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات والمراكز البحثية ذات الصلة.

وفي سياق متصل اعتمد مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة وبحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 ورقياً لجميع الكليات 10 يونيو القادم وتنتهي الثلاثون من نفس الشهر، مع الانتهاء من إعلان جميع جداول الامتحانات بكليات الجامعة العشرين بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً وفقاً للوائح المنظمة لعمل الكليات، ويسبقها الامتحانات العملية، علي أن تؤجل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لتُعقد بالتزامن مع امتحانات نهاية الفصل، مع مراعاة الكليات والأقسام ذات المقررات الأكثر عدداً، وكذلك مراعاة طبيعة وخصوصية الدراسية بكلية الطب، ويتم عقبها بدأ أعمال مشاريع التخرج للكليات العملية، مع استمرار تطبيق جميع القواعد المعمول بها في الفصل الدراسي الأول من حيث الاعتذارات عن دخول الامتحانات لمرضي كورونا أو المتخوفين.

وشدد رئيس الجامعة على متابعة الاستعداد لامتحانات نهاية العام بالكليات، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير المطهرات والتعقيم، والالتزام بارتداء الماسك الطبي، والتأكيد على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال أداء الامتحانات، والتشديد على منع تكدس الطلاب داخل مدرجات الامتحانات، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتنفيذ إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن امتحانات الدراسات العليا سوف تبدأ أعمالها عقب انتهاء الامتحانات لمرحلتي البكالوريوس والليسانس خلال شهر يوليو القادم.

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