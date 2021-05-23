عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية مهارات الاتصال موضوع رسالة ماجستير بتربية المنيا

لجنة مناقشة الماجستير
لجنة مناقشة الماجستير

ناقشت كلية التربية بجامعة المنيا رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أشرف فتحي فارس محمد المعيد بقسم المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بالكلية تحت عنوان "استخدام استراتيجية التعلم المعكوس في تنمية بعض مهارات الاتصال الشفهي ومهارات التفكير العليا لطلاب الفرقة الثالثة شعبة اللغة الإنجليزية".

وتكونت لجنة الإشراف من الدكاترة جمال محمد شحاته و أمنية لطيف إبراهيم. 

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكاترة هبة مصطفى محمد (رئيسا ومناقشا) أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية ووكيل كلية التربية - جامعة بني سويف وجمال محمد شحاته (عضوا ومشرفا) أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المتفرغ كلية التربية - جامعة المنيا 
وداليا علي ماهر عباس (عضوا ومناقشا) أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد كلية التربية جامعة المنيا وأمنية لطيف إبراهيم (عضوا ومشرفا) أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد كلية التربية جامعة المنيا.

وقررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بتقدير ممتاز مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات والمراكز البحثية ذات الصلة.  

وفي سياق متصل اعتمد مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة وبحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 ورقياً لجميع الكليات 10 يونيو القادم وتنتهي الثلاثون من نفس الشهر، مع الانتهاء من إعلان جميع جداول الامتحانات بكليات الجامعة العشرين بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً وفقاً للوائح المنظمة لعمل الكليات، ويسبقها الامتحانات العملية، علي أن تؤجل امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني لتُعقد بالتزامن مع امتحانات نهاية الفصل، مع مراعاة الكليات والأقسام ذات المقررات الأكثر عدداً، وكذلك مراعاة طبيعة وخصوصية الدراسية بكلية الطب، ويتم عقبها بدأ أعمال مشاريع التخرج للكليات العملية، مع استمرار تطبيق جميع القواعد المعمول بها في الفصل الدراسي الأول من حيث الاعتذارات عن دخول الامتحانات لمرضي كورونا أو المتخوفين.

وشدد رئيس الجامعة على متابعة الاستعداد لامتحانات نهاية العام بالكليات، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير المطهرات والتعقيم، والالتزام بارتداء الماسك الطبي، والتأكيد على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال أداء الامتحانات، والتشديد على منع تكدس الطلاب داخل مدرجات الامتحانات، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتنفيذ إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن امتحانات الدراسات العليا سوف تبدأ أعمالها عقب انتهاء الامتحانات لمرحلتي البكالوريوس والليسانس خلال شهر يوليو القادم.

 

FB_IMG_1621723109946
FB_IMG_1621723109946
FB_IMG_1621723098957
FB_IMG_1621723098957

IMG-20210522-WA0011
IMG-20210522-WA0011

جامعه المنيا الامتحانات رسالة ماجستير الإنجليزية الفصل الدراسي الثاني

موضوعات متعلقة

من الاثنين.. محافظ المنيا يعيد فتح الكورنيش جزئيا مع استمرار هذا القرار

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم

أفضل الطرق لحماية السيارة من أشعة الشمس

الطلاب يتوافدون على المدارس استعدادا للبروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة

البنك المركزي : 7.35 تريليون جنيه حجم المركز المالي للبنوك في فبراير الماضي

تشبه iPhone 12.. تسريبات مصورة تكشف تصميم هواتف OPPO Reno 6 من أوبو

هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء ؟ دار الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نشرة أخبار العالم.. اقتحام الأقصى من جديد.. الفطر الأسود يفقد الهنود أبصارهم

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

أرجوكم ادعوا لها|رامي رضوان يعلن تفاصيل جديدة عن حالة دلال عبد العزيز

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

بعثة الأهلي تغادر بريتوريا ظهرا في طريقها للدوحة لمواجهة نهضة بركان المغربي

الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

تفاصيل إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح ضخم يطارد المارة داخل موقف سيارات.. صور

تعرضت للاغتصاب وأنا طفلة.. أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء | فيديو

رايحة تصيف.. إسكندرانية يطاردون جاموسة داخل البحر| فيديو

بعد حظر علاج كورونا المعجزة.. تظاهر الآلاف في الهند ضد الحكومة|صور

فيديو

فيديوجراف.. "عقاب رادع" في انتظار إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد موافي يكتب: أوقفوا التنمر.. العلاج النفسي شجاعة وليس وصمة

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ