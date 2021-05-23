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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحث عن الضيف.. سر مماطلة إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار مع غزة

صدى البلد

ذكرت القناة 13 العبرية، اليوم، أن السر وراء رغبة إسرائيل في إطالة أمد عدوانها على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة كان إتاحة الفرصة أمام إمكانية اغتيال محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس".

وأوضحت القناة العبرية أن البحث عن الضيف ومحاولة الوصول إليه أديا إلى تمديد العملية في غزة أكثر من مرة، حيث طلب قادة جيش الاحتلال مزيداً من الوقت لاغتياله.

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وقالت القناة إنه كانت هناك محاولتين لاغتيال الضيف خلال التصعيد في غزة، وزعمت أن إحدى العمليتين إلغيت بذريعة أن الضيف كان محاطاً بعدد كبير جدا من المدنيين العزل، على الرغم من أن الغالبية العظمى من شهداء العدوان الإسرائيلي من المدنيين الأبرياء.

من جانبه، أبدى وزير دفاع إسرائيل بيني جانتس قناعته بأن محاولات الاحتلال الإسرائيلي اغتيال القائد العام لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف ستتوج بنجاح في نهاية المطاف.

وقال جانتس في حوار مع القناة في ساعة متأخرة من أول أمس الجمعة، في معرض تعليقه على تقارير عن نجاة الضيف من محاولتي اغتيال خلال جولة التصعيد الأخيرة حول قطاع غزة: "هذه لن تكون آخر محاولة منا، وفي نهاية المطاف سننجح".

إسرائيل وقف إطلاق النار غزة حماس كتائب القسام الضيف محمد الضيف

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