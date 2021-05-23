تفاصيل إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

تحدث أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن التفاصيل المتعلقة بإطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% تسدد على 30 عامًا.

وقال سعد الدين خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"، إن هذه المبادرة يغلب عليها الطابع السياسي أكثر منه اقتصادي.

وأوضح المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنها تمت بقرار سياسي لاحتواء فئة عريضة من الشعب المصري، وتوفير مسكن اجتماعي ملائم.

وأشار إلى أن هذه المبادرة سيتم توفيرها بفائدة متناقصة، وسيتم خصم المسدد في كل مرة حتى لا يحصل تضخم بسبب طول مدة تسديد ثمن الوحدة السكنية، لافتا إلى أنه سيتم دفع مقدم للوحدة السكنية لا يزيد عن 20% على أن يتم تسديد باقي 80% المستحقة من ثمن الوحدة السكنية على مدار الـ30 عامًا.