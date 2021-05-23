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رئيس التحرير
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توك شو

دلال عبدالعزيز

بعد سلبية المسحة.. رئيس مكافحة كورونا يكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز

صدى البلد

كشف  حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة  دلال عبدالعزيز، قائلأ إن المسحة الطبية لفيروس كورونا الخاصة بها أصبحت سلبية وستعانى من بعض الآثار الجانبية من الفيروس.

وتابع حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن دلال عبد العزيز تتلقى الأكسجين عن طريق جهاز خاص ولكن ليس على جهاز تنفس صناعي.

كانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن مصدر طبي قوله إن "الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من فشل رئوي، وتوضع على جهاز تنفس صناعي".

وأضاف في وقت سابق أنه "لم يتم إعلام الفنانة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم"، مشيراً إلى أن الأخبار السيئة قد تفاقم من تدهور حالتها، إلا أنه قد تم إعلامها فيما بعد بوفاة رفيق حياتها، الذي ارتبطت به بقصة حب استمرت 37 عاماً، رُزقا خلالها ببنتيهما الفنانتين دنيا وإيمي.

دلال عبدالعزيز فيروس كورونا سمير غانم

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