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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. تعرف على عمر محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

يحتفل اليوم الفنان محمد رمضان بعيد ميلادة ال33 فهو من مواليد عام 1988، وقدم من خلال مشواره الفني العديد من الأعمال آخرها مسلسل "موسى" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وغيرها.

وكان محمد رمضان، رد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ” على الإعلامية هالة سرحان، بعد دعمها له كمغنى .

وأعاد رمضان نشر تغريدة للإعلامية هالة سرحان قائلاً: "د/ هالة سرحان اول من دعمني كممثل في بدياتي واليوم تدعمني كمُغني في بداياته حبيبتي وصديقتي الغالية يارب اكون عند حسن ظنك دايماً ”.

محمد رمضان لـ هالة سرحان: أول من دعمني كممثل في بداياتي واليوم تدعمني كمُغني

محمد رمضان داخل طائرة: "طال عمره أخويا بيصورني بنفسه"

كانت الإعلامية هالة سرحان، قد هنأت محمد رمضان عبر صفحتها الشخصية على تحقيقه نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية ، كما هنأته على تحقيق أخر أغانيه مليون مشاهدة فى 24 ساعة.

وعلقت الإعلامية هالة سرحان قبل أيام، على أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولات رجال الشرطة مع الجيش معا فى مواجهة الجماعة الإرهابية، إبّان ثورة 30 يونيو.

وكتبت هالة سرحان، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "‏احترام وتقدير للشركة المتحدة وتامر مرسي وبيتر ميمي مايسترو الإنتاج ومايسترو الإخراج وكل من شارك في الاختيار٢ القائمة طويلة وكل يوم نتحدث عن عنصر إبداع وتفوق شاركوني".

محمد رمضان الفنان محمد رمضان مسلسل الاختيار هالة سرحان بيتر ميمي

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