شادي محمد : موسيماني أدار المباراة بشكل جيد وياسر إبراهيم نموذج رائع

أشاد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق بأداء لاعبي الفريق أمام صن داونز في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا خلال المواجهة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتأهل المارد الأحمر بمجموع اللقائين 3-1 .

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : بيتسو موسيماني أدار المباراة بشكل جيد جداً على عكس مباراة الذهاب التي لم يدرها على المستوى المطلوب ، فالدفع بثلاثة لاعبين في وسط الملعب أمر منطقي للغاية خاصةً وأن المباراة خارج الديار .

واختتم شادي : ياسر ابراهيم يقدم مباريات مميزة في الآونة الأخيرة وأصبح بمثابة الورقة الرابحة لبيتسو موسيماني ، كما أنه اكتسب ثقة جماهير الأهلي .