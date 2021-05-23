رانيا محمود ياسين تدعو لـ دلال عبد العزيز بعد نشر تفاصيل حالتها الصحية

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة للإعلامى رامى رضوان مصحوبة بتعليق عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

وكتبت رانيا محمود ياسين: "اللهم لك الحمد والشكر يارب العالمين الحمد الله ربنا يتم شفاها علي خير ويردها لبيتها ولبناتها، اللهم انك عفو كريم فاعفو عنها يا أكرم الأكرمين”.









وكتب رامي رضوان عبر صفحته: “ الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدمقدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية ا.دلال عبد العزيزوهي (سلبي كورونا منذ أيام)”.

وأضاف: “فرضت علينا ظروف دلال عبد العزيز الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي ا.سمير غانم. (نعم لمتعلم ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك)”.

وتابع: “لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.. الحمد لله على كل شيء.. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب ”.