حركة فتح: نشكر مصر وكل الدول العربية التي وقفت بجانب الشعب الفلسطيني

قال حسين جمايل المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، إن مصر لعبت دورا محوريا في عملية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع عزة، واستطاعت حشد دعم عربى.

وأضاف جمايل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" الدور الذي قامت به مصر كان له التأثير الواضح على المستوى الدولي عمل على لجم الاعتداء الإسرائيلى، مضيفا أثبتنا للعالم ولدولة الاحتلال بالأخص أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع إلى الخلف.

وأشار المتحدث الرسمي باسم حركة فتح إلى أن الحل الوحيد للشعب الفلسطيني هو الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكمل:"نشكر مصر وكل الدول العربية التي وقفت بجانب الشعب الفلسطيني، مؤكدا للجميع أن موقفهم ثابت بشأن الوحدة الوطنية ولن نعود إلى الخلف.

