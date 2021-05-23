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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري مناعة وبكتيريا: اللقاحات تعطي نسبة حماية للأشخاص بنسب متفاوتة.. فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

 

قالت  الدكتورة نهلة عبد الوهاب  استشاري المناعة والبكتيريا ، أن أي نوع من اللقاحات يعطي نسبة حماية للأشخاص بنسب متفاوتة حسب نوع اللقاح وتأثيره لافتا أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح معرضين للإصابة بالفيروس ولكن نسبة تعرضهم للوفاة بسبب مضاعفة الأعراض الجانبية ستكون قليلة بسبب أخذ اللقاح .

 


وأضافت نهلة عبد الوهاب خلال لقائها فبرنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ،أن اللقاح يقوم بتكوين الأجسام المضادة بعد تعاطي الجرعة الأولي بـ3 أسابيع وبعد الجرعة الثانية بأسبوعين مؤكدا أن تعاطي اللقاح لا يعني التخلي عن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية أن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا يمكنهم اخذ اللقاح بعد 10 أيام من اختفاء أعراض الإصابة.

 

وأوضحت  نهلة عبد الوهاب  ، أن فيروس كورونا يقوم بمهاجمة الجزيء الضعيف في الجسم مؤكدا أن الأجسام المضادة تظل في الجسم من 3 إلي 6 شهور .

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