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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مراكز التطعيم بلقاح كورونا فى المنيا

مراكز التطعيم بلقاح
مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا ، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لاستيعاب كافة فئات المواطنين ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19)، للوصول الي كافة فئات المواطنين.

وناشد "القاضي"، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

egcovac.mohp.gov.eg

egcovac.mohp.gov.eg

 

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، انه تم تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة "المساجد -الكنائس" ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنين، حيث تم تلقى المواطنين اللقاح بها، ومنها، الكنيسة الانجيلية بمدينة المنيا، وعدد من الفنادق، و المواقع السياحية، بالإضافة الى 16 مركزاً بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتشمل مراكز تلقي اللقاح الـ 16 هي (المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الأسرة بدماريس بمركز المنيا – المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الاسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز ابوقرقاص – المركز الطبي العام بمركز بملوي – مستشفي ديرمواس العام - مستشفي سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).

وأجرى محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، جولة تفقدية على عدد من مراكز تلقي اللقاح بمدينة المنيا ، حيث شملت الجولة ، مركز تلقي اللقاح ببنك الدم ومعهد الاورام ومركز الطب الغربي .

رافق المحافظ خلال جولته ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

تابع المحافظ خلال جولته سير العمل بمراكز اللقاحات ، كما تفقد منطقة الفحص الاولي ومنطقة التطعيم ، واستمع لشكاوى وملاحظات المواطنين ، حيث وجه المحافظ بتوفير كراسي متحركة  لنقل كبار السن ،كما وجه وكيل وزارة الصحة بإعادة فتح النظام الالكتروني من خلال الفرق المتنقلة ، للتسجيل مرة أخرى لـ3 حالات تم انتهاء ميعاد أخذ اللقاح لهم.

جولة ميدانية

كما تفقد محافظ المنيا خلال جولته الميدانية، مستشفى صدر المنيا ، حيث تابع التجهيزات الخاصة باستقبال أجهزة الاشعة المقطعية، كما تفقد تنكات الاكسجين  ، واكد  أن الدولة المصرية تسعى لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال انتشار مراكز تطعيم اللقاح بجميع المحافظات، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ المنيا لقاح كورونا التطعيم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مستشفى سمالوط النموذجي الخط الساخن 15335

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