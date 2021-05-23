وفاة مشجع في احتفالات جماهير أتلتيكو مدريد بالليجا

أعلنت خدمات الطوارئ الإسبانية عن وفاة مشجع لنادي أتلتيكو مدريد يبلغ من العمر 14 عاما جراء اصطدام رأسه بجدار، بعد أن أخرج جسده من شاحنة متحركة في وسط العاصمة الإسبانية أمس السبت.

وقال أحد العاملين في خدمات الطوارئ في مدريد للصحف الاسبانية إن الصبي أصيب بنوبة قلبية ورغم الجهود التي بذلت لإنعاشه أعلنت وفاته بعد ساعة من وقوع الحادث في الساعة 9:20 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة مدريد.

وكان الصبي يسافر مع العائلة والأصدقاء أثناء وقوع الحادث وتحقق شرطة مدريد في الواقعة.

واحتفل الألوف من عشاق أتلتيكو مدريد في وسط العاصمة بعد فوز النادي بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم لأول مرة منذ 2014 بينما عززت الشرطة وجودها واستخدمت طائرات مسيرة لمراقبة الموقف.

