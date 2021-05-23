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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادي الزمالك

رئيس اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك: سنوفر مبالغ مالية ترضي بعض الأطراف

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قال حسين لبيب، رئيس اللجنة الجديدة لإدارة نادي الزمالك، إن التحديات الأولية للإدارة هى المشاكل المادية، وتم وضع بعض الخطط لتجاوز هذه الأزمات وإيجاد مبالغ معينة ترضى بعض الأطراف، لافتاً إلى أنه سيتم عمل إنتخابات بطريقة حيادية دون الميل لأى طرف.

وتابع حسين لبيب، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية " مع الإعلامي عمرو أديب، أن ديون الزمالك تنحصر فى رقم كبير جدا ولكن لم يتم حصر المبلغ النهائي حتى الآن، لافتاً إلى أن أول مهام اللجنة الجديدة، هى أمور فريق كرة القدم ودفع مستحقات جميع اللاعبين المستحقين .

وأوضح "حسين لبيب"، أنه لابد من الحفاظ على صدارة الدورى ولن يكون هناك أى قرارات فردية وسيكون هناك عمل جماعي، ومتحدث رسمي لنادى الزمالك حتى لا يكون هناك اختلافات أو مجال لإصدار أى شائعات.

وأضاف "لبيب"، أن اللجنة الجديدة مكونة من 9 أعضاء، 3 منهم تنفيذيين غير مصرح لهم بالترشح لإنتخابات نادي الزمالك، ولكن الآخرين ممكن أن يرشحوا أنفسهم.  

نادي الزمالك المبلغ النهائي صدارة الدورى أخبا رالتوك شو

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