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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خط الضغط العالي المار بين البيوت كابوس يلاحق سكان قرية قشطوخ فى تلا

صدى البلد

استغاث أهالي قرية قشطوخ مركز تلا محافظة المنوفية، فى رسالة إلى خدمة شكاوى " بين الناس " التي يقدمها موقع " صدى البلد " متضررين من وجود خط الضغط العالي المار بين البيوت ويعرضهم للخطر.

ويقول جلال عبده غانم فى رسالتها: بيوتنا تحت ضغط عالي وخط الضغط العالي بيمر من بين البيوت وكمان يقرب حوالي متر من البلكونات وحصل أن سلك الضغط العالي وقع اكتر من مره وربنا ستر على أطفالنا.

وأضاف: “توجهت كثيرا للمكاتب المختص بالموضوع من اول الحي في زاوية بمم مركز تلا وتلا نفسها مجلس المدينة وتوجهت إلى شبين قالولي روحي للمحافظ توجهت لحضرته ولم ينظر في أمري ولا حصل أي  شيء توجهت لشركة الكهرباء في شبين وطلبت منهم دفن الكبل الكهربائى عشان أولادنا والبيوت تحته زودا كمان عمدان ولما وقفت امنعهم اتصلوا بمباحث تلا وأخذوا والدي على قسم الشرطه وبردوا ركبوا العمدان والسلوك ومحول كهربائي إضافي الموضوع ده بقاله سنين طويلة نسعى فيه ومش عارفين نروح لمين ولا نعمل إيه”.

 

وتابع: “كل اللى قادرين يقولولنا عليه ادفعوا التكلفة طب التكلفة اد ايه طلعت حوالي ٤٠٠ ألف وأحنا وليس لدينا المقدرة على دفع التكلفة حضرتكم الأرض دي بقالها ٣٠ سنة مستنفعة بيها شركة الكهرباء من كبلات ومحولات وعمدان وإحنا مكناش معرضين مش عارفين نكلم مين بقالنا خمس سنوات بنجري على المكاتب وشركه الكهرباء وشكاوى والمحافظ  والسلوك وقعت اكتر من مرة وده ضغط عالي مش اى كهرباء وأنا والدي تعب وراجل مسن”.

واختتم: "لذا نناشد المسئولين الاهتمام بهذا الموضوع وندعو الله عز وجل أن تصل أصواتنا إلى السادة المسئولين لحل هذه المشكلة الخطيرة والتى تعرض صحتنا وأبنائنا إلى الخطر الشديد".

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01098690413

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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