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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

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23 مايو .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

برج الجوزاء واحد من مواليد الأبراج الهوائية التى تتميز بحب الحرية والرغبة فى الانطلاق، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من أبناء برج الجوزاء، وذلك لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 23 مايو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم، وفقا لما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. 
 

محب للنجاح والجمال

 

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا فى يوم 23 مايو، فإن ذلك يعنى أنك تتمتع بقوة سحر غريبة، ولديك حسا عمليا وشعورا بالمسئولية، وأنت أيضا استقلالى ومولع بحب الجمال والجدال.

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نصيحة الأبراج له

 

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 23 مايو تقول له فيها، إن هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية فى كثير من الأحيان على حل مشاكلك فقط إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

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