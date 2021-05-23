اختبارات جديدة .. نسخة عالية الأداء من مرسيدس EQS|صور

بعد أن كشفت صانعة السيارات العملاقة مرسيدس وصاحبة اشهر نجمة ثلاثية على الاطلاق، عن نسختها القياسية من EQS، تواصل تألقها عبر نسخة معدلة من هذا الطراز، ولكن بحزمة تقريات على طريقة AMG الخاصة.

ظهرت السيارة الاختبارية مرسيدس EQS AMG، بالقرب من حلبة نوربورجرينج الشهيرة، و اعتمد على الاطلالة على عجلات رياضية، تدعمها جنوط معدنية متعددة الأضلاع، مع هيكل انسيابي، ومرايات جانبية ذات شرائط LED، مع واجهة أمامية مازالت اجزاء منها تحت التمويه.

و حصلت السيارة على مصابيح تحمل المفهوم الانسيابي أيضا، مع مصابيح خلفية متصلة، و عواكس ضوئية على جانبي الصادم الخلفي من السيارة، بل اعتمدت على بعض البروز للعتبات الجانبية، و شرائط باللون الفضي اللامع تزين منطقة النوافذ، مع صادم أمامي مدعم بفتحات هوائية جانبية.

من المتوقع أن تدشن النسخة EQS على المنصة الخاصة بـ EV، مع عدة خيارات مقدمة من ناحية قوة البطاريات، الاولى بقوة 90 كيلوات/ساعة، و الثانية بقوة 107.8 كيلوات/ساعة، و تستمد السيارة قوتها محركيين كهربائيين ينتج قوة قدرها 516 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 854 نيوتن/متر، مع محرك اخر يستطيع أن ينتج قوة 329 حصان و 568 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و بالطبع سوف تضم هذه السيارة العديد من مواصفات الأمن و السلامة مع حزمة التجهيزات عالية الأداء، إلى جانب عناصر الرفاهية و التحكم و التي تعزز من قدرات السيارة في مواجهة تحديات الطريق.