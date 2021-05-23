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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لخيالك..

بدور القاسمي تدعو الكتاب إلى تبسيط الأفكار الكبيرة والمهمة للأجيال الجديدة

بدور القاسمي
بدور القاسمي

أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذي لمجموعة كلمات، ورئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، كتابها "العاصمة العالمية للكتاب" الصادر عن دار كلمات، التابعة لمجموعة كلمات للنشر، والموجه بطبعتيه العربية والإنجليزية للأطفال، وذلك ضمن جلسة تفاعلية، عقدت مع الصغار المشاركين في فعاليات الدورة الـ12 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "لخيالك" حتى 29 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة. 

ويمتاز الكتاب بأسلوبه القصصيّ المشوّق، وصياغته الأدبية، ورسوماته التي قدمتها الفنانة دينيس دامانتي، ليكون مادة إبداعية تعرّف الأجيال الجديدة على المبادرة الدولية للعاصمة العالمية للكتاب التي تشرف عليها منظمة اليونسكو، وتختار من خلالها مدينة عالمية كلّ عام لتنال هذا اللقب، ما يفتح الآفاق أمام الأطفال للاطلاع على مدن العالم الثقافية التي فازت بهذا اللقب منذ انطلاق المبادرة في العام 2001.

 

وخلال الإطلاق، أكدت بدور القاسمي أن الأدب يمكن له أن يرسم ملامح مدنٍ جميلة، ويغرس في داخلهم شغفاً تجاه المعرفة والثقافة، ويقرّبهم أكثر للكتاب والمطالعة، موضحة أن تعريف الأجيال الجديدة بالقضايا الثقافية الكبيرة والمهمة بشكل مبسّط يجعلهم مساهمين في تحقيقها وإنجازها مستقبلاً.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين: "استطاع هذا الإصدار أن يطرح الرسائل الكبيرة التي تتبناها الشارقة في حِراكها الثقافي الذي انطلق قبل أربعة عقود برؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وأن يرسّخها في نفوس ووعي الأجيال الجديدة بشكل مبسّط وسلس تمكّنهم من التعرّف عن قرب على مكانة الشارقة وحضورها الثقافي على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

 

ودعت بدور بنت سلطان القاسمي الكتاب المؤلفين إلى تبسيط الأفكار الكبيرة والمهمة للأجيال الجديدة، وتعزيز النتاج الإبداعي الذي يكرّس لدى الصغار الوعي بضرورة الاهتمام بالقراءة والكتاب.

ورافق حفل الإطلاق جلسة قرائية قدمتها بدور القاسمي للأطفال الزائرين لمهرجان الشارقة القرائي للطفل الذين تفاعلوا مع روايتها للقصة والأحداث التي نقلتهم إلى مدن تملؤها الكتب، مستمتعين بحبكة وأسلوب النص.

 

وكانت بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، يرافقها الأمين العام للاتحاد خوسيه بورجينو، قد شهدت مؤخراً، حفل تسلّم العاصمة الجورجية تبليسي للقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2021 من العاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي عقد في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

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بدور بنت سلطان القاسمي الشارقة الكتاب اليونسكو الأدب رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين

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