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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لأول مرة .. ذاكرة الكاريكاتير في قلب العاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

أقام مشروع ذاكرة الكاريكاتير لأول مرة ورشة كاريكاتير  بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأهم وأشهر المباني السكنية والإدارية والمولات والمحلات التجارية، التي تقام على أرض العاصمة الإدارية الجديدة. 

شارك في الورشة مجموعة من أشهر رسامي الكاريكاتير في مصر والعالم العربي وهم الفنان: عماد عبدالمقصود، الفنان: عبدالرحمن أبو بكر، الفنان: هاني عبدالجواد، الفنانة: رغداء جواد حجازي.

وأشار الباحث والكاتب عبدالله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، ومنسق عام الورشة، بأن الورشة تمثل نقلة نوعية كبيرة، وفكرة جديدة أن يتم إضافة البعد الكاريكاتيري بسماته الأساسية المرح والسخرية لكتل خرسانية صماء. 

وأضاف الصاوي: أن الورشة مثلت تحديًا كبيرًا لرسامي الكاريكاتير المشاركين فيها، وكانت محط أنظار الجميع، حيث اجتهد الرسامين المشاركين للجمع بين الملامح المعمارية الأساسية للمباني المراد رسمها والسمات  الكاريكاتيرية. 

الجدير بالذكر أن مشروع ذاكرة الكاريكاتير، هو أحد المبادرات الشبابية التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي المصري غير المادي بشكل عام، وتراث الكاريكاتير المصري بشكل خاص، أسس المشروع الباحث والكاتب: عبدالله الصاوي عام 2012، وقدم المشروع العديد من المعارض الكاريكاتيرية المتميزة منها: ثورة 1919.. في ذاكرة الكاريكاتير المصري بمناسبة مئوية ثورة 1919، معرض حرب أكتوبر .. في ذاكرة الكاريكاتير المصري بمناسبة الذكرى 47 لنصر أكتوبر، وآخرها معرض روسيا .. في ذاكرة الكاريكاتير المصري بمناسبة مرور 76 عام على انتصار روسيا في الحرب العالمية الثانية.

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