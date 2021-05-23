البرازيل تسجل أكثر من 76 ألف إصابة و1900 وفاة بـ فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، السبت، حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 76 ألف و490 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل 1899 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

ووصل بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل إلى 16 مليوناً و47 ألف و439 إصابة، منذ بدء تفشي الوباء.

كما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 448 ألفاً و208 أشخاص، منذ بدء تفشي الوباء.

وتأتي البرازيل في المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند.